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Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:15 Son Güncelleme: 20.12.2021 13:20

Haaland transfer mi oluyor? Son maçta taraftara el salladı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Haaland transfer mi oluyor? Son maçta taraftara el salladı...

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Dortmund evinde Fürth'ü konuk etmiş maçı 3-0 kazanmıştı. Borussia Dortmund, bu sezon ilk yarıda evinde oynadığı son maça çıktı. Maçın ardından Haaland, tribünleri selamlayarak soyunma odasına gitti. Maçtan sonra yapıla bu hareket sonrası Alman basını Norveçli yıldızın transfer olduğu iddiasını ortaya attı.

Norveçli yıldız Erling Haaland'ın hangi takıma transfer olacağım merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Dortmund-Fürth maçı sonrası Haaland'ı taraftarlara el sallamasının ardından Alman basını oyuncunun transfer olacağı iddialarını kaleme aldı.

UNİTED, CİTY, REAL MADRİD, BARCELONA VE BAYERN PEŞİNDE

Avrupa'nın dev takımları M. United, M. City, Real Madrid, Barcelona ve Bayern gibi takımlarda Erling Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

TARAFTARA EL SALLADI

Manchester United'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği Erling Haaland, Borussia Dortmund taraftarlarına Fürth maçının ardından el sallayarak veda etti. Dortmund, ilk yarı sezonunda evindeki son maçını yapmış oldu. Haaland'ın el sallaması, Alman basınında transfer olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Manchester United, onu Old Trafford'daki Cristiano Ronaldo'nun varisi olarak görürken, Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi isimler de ilgileniyor.

HAALAND TRANSFER Mİ OLDU? İDDİASI

Almanya'daki gazeteciler, Cumartesi günü Hertha Berlin'e 3-2 yenildikleri maçın ardından bu jesti aldı ve Dortmund yetkililerini sorguladı.

"HAALAND'A SORDUM..."

Sportif direktör Michael Zorc, "Fotoğrafları sonradan gördüm. Biraz garip görünüyordu ama kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Onunla daha sonra kısaca konuştum ve bu bir sorun olmadığını ifade etti. Bu nedir? diye sordum. 'Hiçbir şey' dedi. Haaland bu meseleyi açıklığa kavuşturur elbet.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Haaland transferliyle ilgili konuşan Mino Raiola, "Erling, Barselona'yı bekleyebilir mi? Erling herkesi bekleyebilir. Herhangi bir kulüple ön anlaşmamız yok. En iyi seçeneği arayacağız ve Dortmund'da bir yılı daha bulunuyor." dedi.

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Haaland transfer mi oluyor? Son maçta taraftara el salladı...
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