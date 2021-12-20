Haaland transfer mi oluyor? Son maçta taraftara el salladı...

"HAALAND'A SORDUM..."

Sportif direktör Michael Zorc, "Fotoğrafları sonradan gördüm. Biraz garip görünüyordu ama kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Onunla daha sonra kısaca konuştum ve bu bir sorun olmadığını ifade etti. Bu nedir? diye sordum. 'Hiçbir şey' dedi. Haaland bu meseleyi açıklığa kavuşturur elbet.