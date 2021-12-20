Yalçın Çetin Beşiktaş camiasından özür diledi!

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçi iki kez öne geçmesine rağmen maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe'nin gollerini Mesut (P) ve Berisha atarken, Beşiktaş'ın 2 golünü ise eski bir F.Bahçeli olan Josef de Souza attı.
Yayıncı kuruluşunun spikeri olan Yalçın Çetin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarı ve camiasından özür diledi.
Mücadele sırasında Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarında sarı lacivertli taraftarların takımlarını desteklediğinden bahseden spiker Yalçın Çetin ise maçın ardından özür diledi.
YALÇIN ÇETİN ÖZÜR DİLEDİ
Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım.
30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdıgim, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla...