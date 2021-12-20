Yalçın Çetin Beşiktaş camiasından özür diledi!

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçi iki kez öne geçmesine rağmen maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe'nin gollerini Mesut (P) ve Berisha atarken, Beşiktaş'ın 2 golünü ise eski bir F.Bahçeli olan Josef de Souza attı.