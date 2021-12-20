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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Yarıştan istifa

VOLKAN DEMİR
Yarıştan istifa

Teknik adam krizi de olsa, yarışta iddia kalmasa da derbi derbiydi… Kadıköy’de tribünler doldu. Mesut’un penaltısı heyecanın ateşini yaktı

Kartal hem Mesut hem de Berisha'ya, Josef'le karşılık verince sonuç lider Trabzon'a yaradı
Son dönemde hep gollü geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin perdesini Fırat Aydınus'un penaltı kararı sonrası Mesut açtı. Eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın yanıtı 11 dakika sonra geldi ama düello bitmedi. Vida'nın bireysel hatasında Rossi'nin katkısıyla Berisha'nın golü Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi. Sarı-lacivertliler soyunma odasına önde gitti. Ancak ikinci yarıya Beşiktaş baskılı başladı... Tribünlerin 'İrfan' tezahüratından 1 dakika sonra Josef'in ikinci golü geldi ve skor yeniden eşitlendi. 2-2 olduktan sonra Pereira, İrfan ve Mert Hakan'ı sahaya sürdü. Bu andan sonra maçın gerginliği artarken, pozisyon sayısı azaldı. Her iki takım da maçın son anlarında zorlasa da üretme konusunda başarılı olamadı. Karşılaşma iki takıma da yaramayan sonuçla sona erdi.

ALTYAPIDAN GELİŞLER GÜZEL
Josef'in ikinci golünde asisti yapan Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında iki puan kaybetmelerine rağmen üstün olan taraf olduklarını söyledi. Takımın başında ikinci maçına çıkan Önder Karaveli ile Kayseri'yi yenip, Fenerbahçe ile berabere kalmalarını ise şöyle yorumladı: "Altyapıdan biz çıktık, aynı şekilde oradaki hocaların da buraya gelip bizimle çalışması mutluluk verici. Umarım daha güzel şeyler olur."

KADIKÖY GOLCÜSÜ!
Beşiktaş'ı avlayan Berisha, bu sezonki 3 golünü de Kadıköy'de (Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş) attı. Süper Lig'de bu sezon üst üste iki iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı da başardı.

DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ!
G.Saray'dan sonra Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen, Serdar Dursun'u (5) geride bırakıp 6 golle F.Bahçe'nin en golcüsü olan Mesut Özil maç sonu sosyal medyadan taraftara mesaj gönderdi: "Müthiş desteğiniz için teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz."

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