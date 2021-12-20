Yarıştan istifa

Teknik adam krizi de olsa, yarışta iddia kalmasa da derbi derbiydi… Kadıköy’de tribünler doldu. Mesut’un penaltısı heyecanın ateşini yaktı
Kartal hem Mesut hem de Berisha'ya, Josef'le karşılık verince sonuç lider Trabzon'a yaradı Son dönemde hep gollü geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin perdesini Fırat Aydınus'un penaltı kararı sonrası Mesut açtı. EskiFenerbahçeli Josef de Souza'nınyanıtı 11 dakika sonrageldi ama düello bitmedi.Vida'nın bireysel hatasında Rossi'nin katkısıyla Berisha'nın golü Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi. Sarı-lacivertliler soyunmaodasına önde gitti. Ancak ikinci yarıyaBeşiktaş baskılı başladı...Tribünlerin 'İrfan' tezahüratından1 dakika sonraJosef'in ikinci golü geldi ve skor yeniden eşitlendi. 2-2 olduktan sonra Pereira, İrfan ve Mert Hakan'ı sahaya sürdü. Bu andan sonra maçın gerginliği artarken, pozisyon sayısı azaldı. Her iki takım da maçın son anlarında zorlasa da üretme konusunda başarılı olamadı. Karşılaşma iki takıma dayaramayan sonuçla sona erdi.
ALTYAPIDAN GELİŞLER GÜZEL
Josef'in ikinci golünde asisti yapan Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında iki puan kaybetmelerinerağmen üstün olan taraf olduklarını söyledi. Takımın başında ikinci maçına çıkan Önder Karaveli ile Kayseri'yi yenip, Fenerbahçe ile berabere kalmalarını ise şöyle yorumladı: "Altyapıdan bizçıktık, aynı şekilde oradakihocaların da burayagelip bizimle çalışmasımutluluk verici.Umarım dahagüzel şeylerolur."
KADIKÖY GOLCÜSÜ!
Beşiktaş'ı avlayan Berisha, bu sezonki 3 golünü de Kadıköy'de (Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş) attı. Süper Lig'de bu sezon üst üste iki iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı da başardı.
DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ!
G.Saray'dan sonra Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen, Serdar Dursun'u (5) geride bırakıp 6 golle F.Bahçe'nin en golcüsü olan Mesut Özil maç sonu sosyal medyadan taraftara mesaj gönderdi: "Müthiş desteğiniz için teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz."