Amacınız F.Bahçe’yi batırmak mı!

Başkan Ali Koç'a başkanlığını Şevket Yılmaz'ın yaptığı Fenerbahçe 2000 Derneği'nden istifa çağrısı geldi. Ali Koç'a ithafen kaleme alınan mektupta şu ifadelere yer verildi: "4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5.5 yıl oldu. Sizin amacınızFenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz? Fenerbahçe hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan, kendini taraftarın üzerinde tutan, yumrukla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır. Şapkanızı önünüzekoyun ve sözde çoksevdiğiniz Fenerbahçe'yezarar vermekten vazgeçin. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız. Milletinhayallerini yıktınız, kulübedaha fazla yara vermedenacilen bırakınız."
NEREDEN NEREYE 20 YIL Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım'a karşı 3 Haziran2018'de 16 bin 96 gibi rekor bir oyla göreve gelen Ali Koç, 3.5 yılda 'İstifa'çağrılarının hedefi oldu. 19 Aralık 2021'de oynananBeşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı, stadı otoparkçıkışından terk etmek zorunda kaldı. Taraftarın ve camianınKoç'a açtığı sonsuz kredi şöyle tükendi: 14 DERBİDE sadece 2 galibiyet alındı. GALATASARAY, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşıKadıköy'deki 20, 15 ve 23 yıllık yenilmezlik serileri sona erdi. PHILLIP Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğluve son olarak Vitor Pereira olmak üzere beş hoca ile anlaş-ılıp, sonrasında yollar ayrıldı. 61 futbolcu transferi yapıldı ancak şampiyonluğu getirecekbaşarılı sonuçların çok uzağında kalındı.