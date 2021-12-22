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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Amacınız F.Bahçe’yi batırmak mı!

Amacınız F.Bahçe’yi batırmak mı!

Son olarak Fenerbahçe 2000 Derneği, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti

Başkan Ali Koç'a başkanlığını Şevket Yılmaz'ın yaptığı Fenerbahçe 2000 Derneği'nden istifa çağrısı geldi. Ali Koç'a ithafen kaleme alınan mektupta şu ifadelere yer verildi: "4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5.5 yıl oldu. Sizin amacınız Fenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz? Fenerbahçe hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan, kendini taraftarın üzerinde tutan, yumrukla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır. Şapkanızı önünüze koyun ve sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe'ye zarar vermekten vazgeçin. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız. Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız."

NEREDEN NEREYE
20 YIL Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım'a karşı 3 Haziran 2018'de 16 bin 96 gibi rekor bir oyla göreve gelen Ali Koç, 3.5 yılda 'İstifa' çağrılarının hedefi oldu. 19 Aralık 2021'de oynanan Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı, stadı otopark çıkışından terk etmek zorunda kaldı. Taraftarın ve camianın Koç'a açtığı sonsuz kredi şöyle tükendi:
14 DERBİDE sadece 2 galibiyet alındı.
GALATASARAY, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki 20, 15 ve 23 yıllık yenilmezlik serileri sona erdi.
PHILLIP Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve son olarak Vitor Pereira olmak üzere beş hoca ile anlaş-ı lıp, sonrasında yollar ayrıldı.
61 futbolcu transferi yapıldı ancak şampiyonluğu getirecek başarılı sonuçların çok uzağında kalındı.

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Amacınız F.Bahçe’yi batırmak mı!
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