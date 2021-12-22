Başakşehir 10 numara!

Süper Lig'de zirveyi kovalayan Medipol Başakşehir, son haftaların çıkıştaki takımı GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. 17. dakikada Deniz Türüç'ün yerden sert şutu Perez'e de çarparak ağlara gitti: 1-0. 28. dakikada konuk takım,Diarra'nın kafa golüyleeşitliği yakaladı: 1-1. 69. dakikada Visca ile verkaç yapan Caiçara'nın sağ çaprazdan şutu, kaleci Okan'ın yanından filelerle buluştu: 2-1. 78'de Aleksic'in pasında Visca karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-1. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Başakşehir, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Öte yandan Ömer Ali Şahiner gördüğüsarı kartla cezalı duruma düştü.Trabzon karşısında oynayamayacak.
BELÖZOĞLUTARİHE GEÇTİ
Medipol Başakşehir'in başında müthiş bir başarı yakalayan Emre Belözoğlu, aynı zamanda bir rekora da imza attı. 41 yaşındaki genç hoca, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan (20 maç) yerli teknik direktör oldu.