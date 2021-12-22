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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:45

Beşiktaş Göztepe'ye karşı 28-10 üstün!

AA
Beşiktaş Göztepe’ye karşı 28-10 üstün!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 54 kez mücadele etti. İki takım arasında geride kalan maçlardan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki maçı da Beşiktaş 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 52 golüne, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

Göztepe, Beşiktaş'ı İstanbul'da son olarak 2001-2002 sezonunda mağlup edebildi. 27 Nisan 2002'de BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir ekibi 2-1 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe üç kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmaların biri ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş son 10 karşılaşmada 26 gol atarken, Göztepe fileleri 13 kez havalandırdı.

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Beşiktaş Göztepe'ye karşı 28-10 üstün!
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