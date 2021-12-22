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Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:09

Futbolcu Özkan Sümer ölümünün yıldönümünde anıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Futbolcu Özkan Sümer ölümünün yıldönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl 22 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Futbolun bile adamı Özkan Sümer Maçka’da mezarı başında Kur-an tilaveti okunarak dualarla anıldı.

Anma törenine Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Eski başkanlardan Mustafa Günaydın, Milli Takımlar eski sorumlusu Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un mevcut ve eski yöneticileri, Trabzonspor eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, İlyas Akçay, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, spor camiasından bir çok sima,Özkan Sümer'in ağabeyi Rasim Sümer, ailesi ve sevenleri katıldı.

Özkan Sümer'in eski öğrencisi ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in anma törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Tören sonrası Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yaptığı konuşma da ,Trabzonspor'dan ilk teklifi Özkan Sümer'den aldığını belirterek, bizim yönetime nasip olmadı, âmâ Trabzonspor'a hizmet için geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Avcı, "Trabzon'a geldiğimden bir gün sonra Özkan Hocam beni aradı. Bir araya gelmek nasip olmadı. Özkan hoca futbol seminerlerinde hep ön sıralarda oturan, gelişime açık bir futbol adamıydı. Onu her zaman rahmetle anacağız." dedi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı ise, Türk futbolunun vizyonuydu, her şeyi düşünüp ona göre konuşan bir adamdı. Bizlere çok şeyler kattı. Bizim görevimiz vardı onu yerine getirmeye geldik. Özkan hocamızı mezarı başında andık. Yaşarken değerleri bilinmesi gereken bir kişiydi. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Futbolcu Özkan Sümer ölümünün yıldönümünde anıldı
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