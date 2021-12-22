Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy’ye 7. tecavüz suçlaması!

6 tecavüz, 1 tacizle suçlanan Mendy için yeni tecavüz davası açıldı. Şu anda toplamda 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya olan Benjamin Mendy, Liverpool'daki HMP Mahkemesi'nde tutuklu durumda.
Mendy'nin suç ortağı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Louis Saha Matturi de birçok tecavüz ve taciz davasından yargılanıyor.
Daha önce 4 tecavüz ve 1 cinsel tacizle suçlanan Mendy için 2 tecavüz davası daha açılmıştı. Son suçlamayla birlikte Mendy'ye açılan dava sayısı 7'ye yükseldi.
Yaptığı kefaret başvuruları reddedilen Mendy'nin tutukluluk hali devam ediyor.
Mendy için yapılacak duruşmanın 27 Haziran veya 1 Ağustos erteleneceği belirtiliyor.