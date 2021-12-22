Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, anma törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. Teknik direktörlük seminerlerinde bazen konuşmacı olarak gittiğimde her zaman ön sırada oturuyordu. Gelişime açıktı. Son seminerde sunum yaptıktan sonra plaketi ondan almıştım" dedi.





Geçen yıl 10 Kasım'da Trabzonspor'a geldiğini belirten Avcı, "11 Kasım'da aradı beni. 'Biz istemiştik olmadı ama çok iyi olacak, hayırlısı olacak' dedi. Ziyaret etmek istiyordum. 'Ben haber veririm' dedi. 22'sinde de hakkın rahmetine kavuştu. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

