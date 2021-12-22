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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:54 Son Güncelleme: 22.12.2021 17:04

Zirve yarışından zorlu maç! Hatayspor'un konuğu Konyaspor

Zirve yarışından zorlu maç! Hatayspor’un konuğu Konyaspor

Süper Lig'in 18. haftasında zirveyi zorlayan iki takım karşı karşıya geliyor. Maçta Hatayspor 1-0 öne geçti. Lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Konyaspor mücadele öncesinde 33 puanda, Hatayspor'un ise 29 puanı bulunuyor. Hatayspor-Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin başarılı ekiplerinden Konyaspor ile Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Bordo-Beyazlılar, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Konyaspor ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR 1-0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

3' El Kaabi

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İLK 11'LER...

Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi

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Zirve yarışından zorlu maç! Hatayspor'un konuğu Konyaspor
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