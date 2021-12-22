Zirve yarışından zorlu maç! Hatayspor’un konuğu Konyaspor

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin başarılı ekiplerinden Konyaspor ile Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor.
Bordo-Beyazlılar, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Konyaspor ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor.
HATAYSPOR 1-0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
3' El Kaabi
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İLK 11'LER...
Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi