45 dk. daha olsa yine yemezdik!

17 yıl kalesini koruyup efsane olduğu, iki sezon da teknik ekibinde yer aldığı Fenerbahçe'nin karşısına Karagümrük'ün başında teknik direktör olarak çıkan Volkan Demirel, duygusal anlar yaşadı. Maç öncesi, "Değişik duygular içindeyim" diyen 40 yaşındaki çalıştırıcının, Pesic'in attığı golde sevinmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Demirel maç sonrası ise, "Caner'in kırmızısınaanlam veremedim. Yaşanmasıgerekiyordu yaşandı. 9 kişi 60dakika mücadele ettik, belki45 dakika daha olsa yine golyemezdik" diye konuştu.