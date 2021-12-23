Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 45 dk. daha olsa yine yemezdik!
Giriş Tarihi: 23.12.2021

45 dk. daha olsa yine yemezdik!

45 dk. daha olsa yine yemezdik!
17 yıl kalesini koruyup efsane olduğu, iki sezon da teknik ekibinde yer aldığı Fenerbahçe'nin karşısına Karagümrük'ün başında teknik direktör olarak çıkan Volkan Demirel, duygusal anlar yaşadı. Maç öncesi, "Değişik duygular içindeyim" diyen 40 yaşındaki çalıştırıcının, Pesic'in attığı golde sevinmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Demirel maç sonrası ise, "Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Yaşanması gerekiyordu yaşandı. 9 kişi 60 dakika mücadele ettik, belki 45 dakika daha olsa yine gol yemezdik" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Son dakika: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemedi! Üst üste 2 kırmızı kart çıktı...
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
45 dk. daha olsa yine yemezdik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA