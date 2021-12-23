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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Caner Erkin: Siz insan değilsiniz!

Caner Erkin: Siz insan değilsiniz!
MAÇIN 37. dakikasında Pelkas'ın vuruşunda kaleye giden topu, Burak Bekaroğlu engellemek için hamle yaptı ancak meşin yuvarlak açık olan koluna gelince penaltı ve kırmızı kart çıktı. Karagümrüklü futbolcular bu karara tepki gösterirken bir kırmızı kart da kırmızı- siyahlı oyunculardan Caner Erkin'e verildi. 33 yaşındaki futbolcunun atılma sebebinin, hakem Erkan Özdamar ile girdiği diyalog olduğu bildirildi. Hakemin, Caner'e "İtiraza devam mı edeceksin" dediği, tecrübeli sol bekin de "Edeceğim lan ne olacak" yanıtını verdiği öğrenildi. Caner'in kırmızı kartla atıldıktan sonra, çıkarken de "İnsan değilsiniz siz" ifadesini kullandığı belirtildi.

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Caner Erkin: Siz insan değilsiniz!
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