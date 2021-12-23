Fenerbahçe Beko Asvel’e son topta kaybetti

İlk yarısı tamamlanan ligde Fenerbahçe Beko 7. yenilgisini aldı ve devreyi 10. sırada tamamladı. LDLC Asvel ise 8. galibiyetini aldı ve ilk yarıyı 9. sırada bitirdi.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda iyi başladı ve ilk çeyrek 21-20 LDLC Asvel'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek Pierre'le etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-43 önde gitti.