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Giriş Tarihi: 23.12.2021 18:17 Son Güncelleme: 23.12.2021 18:19

Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt, görevi bıraktı...

Galatasaray’da bir istifa daha! Ahu Özyurt, görevi bıraktı...

Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü yapan Ahu Özyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa etti. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü istifalarını sunmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü'nde Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün istifasının ardından bir istifa daha geldi. Burak Elmas yönetiminde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt da görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Ahu Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve unvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa af ola. Aslolan Galatasaray'dır"

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Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt, görevi bıraktı...
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