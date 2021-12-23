Rizespor’un gözü 4 yıldızda! Beşiktaş ve Trabzon...

SAVUNMAYA MARCELO HAMLESİ

Mavi-yeşilli ekibin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise daha önce Türkiye'de Beşiktaş formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Marcelo Guedes. Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olmuştu.

Burada da başarılı bir grafik çizen Brezilyalı stoper, bu sezon başında henüz 2'nci haftada uygunsuz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Marcelo'nun Fransız kulübüyle 2023 Mayıs ayına kadar sözleşme bulunuyor ancak Lyon'un Brezilyalı savunmacıya takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayacağı biliniyor. Rizespor da daha önce Türkiye'de başarılı olan Marcelo'yu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.