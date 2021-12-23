Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal çıkışını sürdürmek istiyor! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 23.12.2021 19:02 Son Güncelleme: 23.12.2021 19:04

Son dakika: Kartal çıkışını sürdürmek istiyor! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal çıkışını sürdürmek istiyor! Beşiktaş - Göztepe maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Necip Uysal ve Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

GÖZTEPE: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI!

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL CEZA SINIRINDA!

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

NECİP, MERT VE N'KOUDOU YOK!

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı. Necip Uysal'ın ise Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

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Son dakika: Kartal çıkışını sürdürmek istiyor! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu
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