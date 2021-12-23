Yunus’a ‘kal’ demediler

Geçen yaz büyük umutlarla Florya’ya dönen 21 yaşındaki yıldız, taktik çalışmalara alınmadı. Rize’ye gönderilmek istenince oynayamayacağını anlayıp kiralık olarak tekrar Adana Demir’e gitti
Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da önceki gece attığı 2 golle Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına oturdu... Geçtiğimiz yaz büyükumutlarla Florya'yadönen ancak taktikçalışmalardayedek takıma bilealınmayan 2000doğumlu gençyetenek, OğulcanÇağlayan davasındaÇaykur Rizespor'agönderilmeye çalışıldı. Tekrar Adana Demirspor'a kiralık gitmeyi tercih eden Yunus'a Galatasaray'da 'kal' diyen kimse olmadı. Barış Alper Yılmaz içinKeçiörengücü'ne 18 milyonTL ödeyen sarı-kırmızılıyönetim,Morutan'a da4 milyon Euro'nun(56milyon TL) üzerinde yatırımyaptı. Aslan, Kerem dışındaki hücum oyuncularından beklediği katkıları alamazken Adana Demir'defutboluyla büyüleyenYunus Akgün, bu sezon6 gol, 2 asistlik performanssergiledi.
ARTIK G.SARAY'A GERİ DÖNÜŞÜ GARANTİ Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un yer aldığı kiralık oyunculardan Galatasaray'a dönmesi kesinleşen ilk isim Yunus oldu. 21 yaşındakikanat oyuncusu, iki sene daha sözleşmesininbulunduğu sarı-kırmızılı takımasezon sonunda kalıcı olarak gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COŞTU!
2018-19 sezonunda Galatasaray A Takımı'na çıkan Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Benfica gibi takımlara karşı toplamda 11 dakika süre aldı. İçinde bulunduğu sezonda Türkiye Kupası'nda forma giyen genç oyuncu 6 gol attı. Ancak sonraki sezon U19 takımına gönderilince yerini kaybetti. U19 Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Yunus, Real Madrid'e 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirirken, C.Brugge'e de 1 golle klasını gösterdi. Geçen sezon da Adana Demir'e kiralanan başarılı oyuncu, 7 gol-3 asistle Mavi Şimşekler'in Süper Lig'e terfi etmesinde büyük rol oynadı.
'RUMEN OLSA 7.5 MİLYON EURO'YA ALIRDINIZ!'
YUNUS Akgün'ün Adana Demirspor formasıyla sergilediği performans Galatasaray taraftarında yönetime yönelik tepkiye neden oldu. Sarı-kırmızılılar, "YunusRumen olsaydı bizim yönetim 7.5 milyonEuro'ya kesin transfer ederdi… Tekbaşına resital yaptı, sanki çok yeteneklikanatlarımız varmış gibi adamı kiraladık,şaka gibi!... Yunus, Galatasaray'a futboldersi verdi" yorumları yaptı.
150 BİN EURO'YA KİRALANDI
ADANA Demirspor'a 150 bin Euro karşılığında kiralanan Yunus Akgün'ün sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Galatasarayperformans bonusu koydurduğuYunus'tan 50 binEuro daha kazanabilir.