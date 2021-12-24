Çare kongre!

Sadettin Saran adaylığını resmen açıklarken, perde arkasında hazırlık yapan en az iki cephenin bulunduğu öğrenildi. Yönetimin gündeminde ise henüz seçim yok
Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe daha ocak ayını görmeden zirvenin 16 puan gerisine düştü. Son 10 lig maçındasadece 2 galibiyetalınması (G.Saray-Ç.Rize) Başkan Ali Koç'a olan eleştirinin dozunun her hafta biraz daha artmasına neden oldu. Vitor Pereira'nın sonunu hazırlayan sürecin ardından 60 dakika 9 kişioynayan Karagümrük ileberabere kalınması iseAli Koç üzerindeki seçimbaskısını artırdı.
KOÇ EN KÖTÜ İKİNCİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Fenerbahçe başkanlığında 4. sezonunu yaşayan Koç, ilk 18 maçlar itibariyleen kötü 2.döneminiyaşıyor. Başkanlığının ilk döneminde 18 maçta 17 puan alan Fenerbahçe, bu sezon 29 puan topladı ve Koç'a en kötü ikinci sezonunu yaşattı. Taraftarsosyal medyada olağanüstükongre kararı alınmasıiçin yönetime baskıyapıyor. Camiada ise Başkan Ali Koç'un ardından başkanlık için kulis çalışmaları sürüyor. Sadettin Saran, adaylığınıresmen açıklarken,perde arkasında hazırlıkyapan en az 2 cepheninbulunduğu biliniyor. Yönetimin gündeminde henüz seçim yok. Ancak camianın önde gelenleri "Ali Koç çok üzgün. Başarısızbırakmak istemiyor.Ancak böyle gidersetaraftarın gözünde dahafazla yıpranmamak adınasezon sonu seçim kararıalabilir" yorumları yapıyor.
'SEVDANI SON KEZ GÖSTER İSTİFA ET' Fenerbahçe 2000 Derneği'nin ardından Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nden de Ali Koç'a istifa çağrısı geldi. Camiaya bir duyuru yapan dernek şu ifadeleri kullandı: "Azizci-Alici ortamı doğuran Sayın Başkan ve yönetimini derhal istifaya davet ediyor ve 'Sevdanı son kez göster, istifa et' çağrısı yapıyoruz.
NE DEDİLER?
GÜRCAN BİLGİÇ
F.Bahçeli biliyor ki koltuk boş kalmaz Bu seneki tercihlerinin ardından Ali Koç'un "Güven tazelemesi" yapmasını bekliyorum. Yeni teknik direktörü belirledikten sonra haziran ayında bir seçim için karar alma ihtimali çok yüksek. 6 aylık süreçte takımın performansı ve alacağı sonuçlar kongre üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Son seçim öncesinde deüyelerde memnuniyetsizlikvardı. Eğer Aziz Yıldırım'ın yanlış çıkışı olmasaydı 6 bin kişi ile yapılacak kongre de katılım 3 bine düşer, bin kişi de beyaz oy verirdi. Evet ekonomik problemler ve Kovid nedeniyle kulüpler zor durumda ama buna rağmen F.Bahçe doğru yönetilmedi.Kararlar duygusal alınmayabaşlandı. Pereira hatasının üstüne, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki performansı eklenince itirazlar şiddetlendi. Sadettin Saran'ın çıkışı önemli. F.Bahçeli biliyor ki başkanlık koltuğu boş kalmayacak.
MURAT ÖZBOSTAN
Seçime gitmez, yeni hocayla zaman kazanır TARAFTAR her sezon umutla başlıyor, hayal kuruyor ama sonu hüzün oluyor. Buumutsuzluğa son verecekisim artık başkan AliKoç... Sezonun ilk yarısı bitti. Biz bütün maçları Pereira üzerinden okuduk. Ama Portekizli teknik adamdan daha çok yönetim suçluydu. Haziranayında kongre olabilir... Başkan Koç, önemli bir isme takımı teslim ederek son hamlesini yapar. Bu da artık son çıkış olur... Camiadaki kredisi de bitti... Zor bir durum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kötü olduğu bir sezonda sarı-lacivertli takım için tek teselli ne acıki Fenerbahçe rakiplerininönünde! Önümüzdeki günler F.Bahçe için hareketli geçecek. Seçim şimdi olmaz yeni teknik adam Koç'a 6 ayzaman kazandırır!
İŞTE ALİ KOÇ DÖNEMİNDE YAŞANAN İLKLER:
>> GALATASARAY'A karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisi bitti. >> TRABZONSPOR'A karşı evindeki 23 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti. >> BEŞİKTAŞ, Kadıköy'deki 15 yıllık kazanamama serisini bozdu. >> YENİ Malatyaspor tarihinde ilk kez deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi. >> GÖZTEPE Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra mağlup etti. >> GENÇLERBIRLIĞI Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. >> SİVASSPOR'UN Kadıköy'deki 7 yıllık galibiyet hasreti bitti. >> FENERBAHÇE 2018-19 sezonunun ilk yarısını 16. sırada tamamlayıp, tarihinde ilk kez düşme hattında kapattı. >> TARAFTAR Ersun Yanal'ı istediğinde "Siz benim vizyonumu anlamamışsınız" çıkışı yaptı, sonraki dönemde Yanal'ıtakımın başına getirdi. >> 2018-19 sezonundan bu yana Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Pereira ile çalıştı ancak hepsini gönderdi. Geçiş dönemlerinde ZekiMurat Göle ve Tahir Karapınar'la çalıştı. >> ALİ KOÇ başkanlığı boyunca 14 derbi maça çıktı sadece 2 galibiyet gördü. 8 maç berabere, 4 karşılaşma yenilgiyle sonuçlandı.