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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Espor’un kalbi Turkuvaz’da attı

Espor’un kalbi Turkuvaz’da attı
TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ana teması "Ekosistemi Geliştirmek" olan "Esports Business"ın üçüncüsü dün online olarak Turkcell'in platin sponsorluğunda düzenlendi. Zirvede takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler ve yayıncılar, oyunun nasıl kurulacağını tartıştı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Espor'un alışılmış spor kavramına yeni bir pencere açtığını belirterek, "Espor'un, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayan insanların dijital alanda bir araya gelmesini sağlaması bir dünyaya açılma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu spor, stratejik, analitik düşünme ve karar verme yeteneğini geliştiriyor" ifadesini kullandı. Bu arada dünya genelinde 600 milyon aktif Espor oyuncusunun olduğu bildirildi.

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Espor’un kalbi Turkuvaz’da attı
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