Espor’un kalbi Turkuvaz’da attı

TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ana teması "Ekosistemi Geliştirmek"olan "Esports Business"ın üçüncüsü dün onlineolarak Turkcell'in platin sponsorluğundadüzenlendi. Zirvede takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler ve yayıncılar, oyunun nasıl kurulacağını tartıştı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Espor'un alışılmış spor kavramına yeni bir pencere açtığını belirterek, "Espor'un, fiziksel olarak aynıortamda bulunmayan insanların dijital alandabir araya gelmesini sağlaması bir dünyayaaçılma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu spor, stratejik, analitik düşünme ve karar verme yeteneğini geliştiriyor" ifadesini kullandı. Bu arada dünya genelinde 600 milyon aktif Espor oyuncusununolduğu bildirildi.