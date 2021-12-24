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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:39 Son Güncelleme: 24.12.2021 13:01

Trabzonspor-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

AA
Trabzonspor-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

26 ARALIK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

27 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

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Trabzonspor-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek
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