Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Üç oyuncu ihtiyacım var"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak kazandıklarını ancak skor olarak kazanamadıklarını söyledi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 11 yıl çalıştığı Medipol Başakşehir'e karşı oynadıklarını belirterek, "En iyi organizasyonu, planı, hafızası olan bir takım. Teknik adamlık yaptığım süreçte futbolcu olan Emre Belözoğlu, aynı hafızayı devam ettiriyor." dedi.
Hem savunma hem hücumda iki takımın da planlarının olduğunu ifade eden Avcı, "Bunları doğru uygulayarak hareket ettik. Rakibi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var. Planlar, sabır var. Rakibe çok fırsat vermemek var. Rakibin de dengeye girdiği oyunda, oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık diye düşünüyorum. Savunmanın merkezindeki oyuncular ilk defa birlikte oynadı. Bence çok iyi oynadılar. Hamle şansımız, kenar oyuncularımız yok. Djaniny kenarda Abdülkadir, orta oyuncusu onu da kenarda kullanıyoruz. Ona rağmen oyuncular üstüne koyarak son ana kadar kazanmayı zorladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınan beraberlik var, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Avcı, karşılaşmanın 77. dakikasında yaşanan ve penaltı bekledikleri bir pozisyona ilişkin soruya "Hakemler hakkında konuşmuyorum. Oralara takılı kalırsam bütünü kaçırırım. Şu an onunla ilgili yorum yapmayayım." yanıtını verdi.
Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Avcı, "Yarın antrenmanımız var. Elimde ne kalacak, sakatlıktan çıkanlar hepsine, genel duruma bakacağız. Türkiye Kupası da bir hedef. İki hedefi sonuna kadar götüreceğiz." şeklinde konuştu.
Avcı, Edgar Ie'nin sakatlanması nedeniyle savunmaya bir transfer düşündüklerini vurgulayarak, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Devre arasında rakamlar, tespitler zor oluyor. Kenar oyuncusu eksikliğim var. Üç oyuncu ihtiyacım var. Rekabeti, kaliteyi artırmak önemli. Bugün 1 puan kazandık. Ceplerimiz dolu. Harika bir 13 ay bitti. Trabzonspor, tarihi güzel anlar yaşıyor. Pozitif olarak destek olalım. Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi. Öyle hedefim olmadı, her hafta maç maç baktım. Oyun gelişerek gidecek. Taraftarımız ile savunmayı, hücumu beraber yapan takımla hep birlikte sezon sonunda horon oynayacağız inşallah." şeklinde konuştu.
ERDİNÇ SÖZER'İN AÇIKLAMALARI
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, çok güzel, keyifli bir maç oynandığını belirterek, "İki takım da galibiyet için oynadı. Biz de maçı kazanmak istedik, ona göre oynadık. İkinci yarı, daha net, güzel başladık. Top parça parça bizdeydi, topa sahip çıktık. Daha net oynasak gol atabilirdik. İki takımın da memnun olması lazım. İki takım için de normal bir sonuçtu." diye konuştu.
Sözer, karşılaşmada Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyona ilişkin soru üzerine, pozisyonu yeniden incelediklerini, hakemin doğru karar verdiğini kaydetti.
Futbolcuları Edin Visca'nın transferde adının Trabzonspor'la anılmasıyla ilgili soru üzerine Sözer, "Bu gelişmeler normal. Ben bir şey diyemem. Bizim için değerli bir oyuncu. Şu anda bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.