Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Üç oyuncu ihtiyacım var"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak kazandıklarını ancak skor olarak kazanamadıklarını söyledi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 11 yıl çalıştığı Medipol Başakşehir'e karşı oynadıklarını belirterek, "En iyi organizasyonu, planı, hafızası olan bir takım. Teknik adamlık yaptığım süreçte futbolcu olan Emre Belözoğlu, aynı hafızayı devam ettiriyor." dedi.

Hem savunma hem hücumda iki takımın da planlarının olduğunu ifade eden Avcı, "Bunları doğru uygulayarak hareket ettik. Rakibi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var. Planlar, sabır var. Rakibe çok fırsat vermemek var. Rakibin de dengeye girdiği oyunda, oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık diye düşünüyorum. Savunmanın merkezindeki oyuncular ilk defa birlikte oynadı. Bence çok iyi oynadılar. Hamle şansımız, kenar oyuncularımız yok. Djaniny kenarda Abdülkadir, orta oyuncusu onu da kenarda kullanıyoruz. Ona rağmen oyuncular üstüne koyarak son ana kadar kazanmayı zorladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınan beraberlik var, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.