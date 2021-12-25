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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Kartal, Aydınus’u şikâyet etmiş!

Kartal, Aydınus’u şikâyet etmiş!

Hakem Fırat Aydınus’a 18 ve 19. haftalarda maç verilmezken Beşiktaş’ın, F.Bahçe derbisinde penaltı kararına tepki gösterdiği Aydınus’u TFF’ye şikâyet ettiği ortaya çıktı

Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde Fırat Aydınus'un Larin'in elle topa dokunduğu gerekçesiyle penaltı vermesini TFF'ye taşıdı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i arayarak serzenişte bulunduğu ve "Aydınus, rezalet bir karar verdi, maçın kaderiyle oynadı. Bütün kamuoyu pozisyonun penaltı olmadığını gördü. Yazıktır, günahtır. İşler bu şekilde yürümez" dediği öğrenildi. UZUN SÜRELİ KIZAĞA ÇEKİLEBİLİR
Fırat Aydınus'un VAR hakemi Hakan Ceylan'dan gelen uyarıya rağmen görüntüyü yeniden izlemediği iddialarının beraberinde gelmesiyle birlikte TFF'den açıklama isteyen Çebi'nin, "Gereği yapılsın" ifadesini kullandığı gelen bilgiler arasında. Bu gelişmenin ardından MHK tarafından Süper Lig'in 18 ve 19. haftasında Aydınus'a görev verilmedi. Tecrübeli hakemin kızağa çekilmesinin önünün açık olduğu kaydedildi.

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Kartal, Aydınus’u şikâyet etmiş!
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