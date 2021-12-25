Son dakika haberi... Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor. Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri oy çokluğuyla mali ve idari yönden ibra edilmemişti.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Kongreye katılma niyetindeydim ama son anda rapor çıkınca katılmama kararını verdim. Şafak bu konuda beni uyarmıştı. Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptım. Başkanlığı bıraktıktan sonra da nereye gittiysem Beşiktaşlılardan büyük ilgi ve sevgi gördüm."

"Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz. Bu raporun kulübe daha önce geldiğini biliyorum. Bazı konular, şu andaki yönetimde bulunanlardan birilerini ilgilendirdiği için çıkarılan maddeleri de biliyorum."

"Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. İyi tarafından bakacak olursak somut bir şey konuşuyoruz artık. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak."