Fikret Orman’a çifte şok: İhraç talebiyle disiplinde

‘Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması’, ‘Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi’, ‘Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması’ gibi iddiaların ardından ihraç talebiyle 121 imzayla verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Orman’ın görev yaptığı dönemler de ibra edilmedi
Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 YılıOlağan İdari ve Mali GenelKurulu'nda eski BaşkanFikret Orman çifte şok yaşadı. Orman'ın ihraç talebi için 121 imzayla Divan Başkanlık Kurulu'na verilen önergede 'Yetkisiz şekilde 510 milyonTL bütçe aşımı yapması', 'Birgenel kurul üyesinin darp edilmesi','Sahte evrakla kulübesporcu kıdemiyleüye yapılması','30'dan fazlataraftarın evindengözaltına alınması've 'Kulübün borç yükününaltında kalması' iddiaları yer aldı. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuylaönerge kabul edildi. Bundan sonraki süreçte alınan kararı mecburen değerlendirecek olan Çebi yönetimi, gerekçesiyle Orman'ı disipline sevk edecek.
ORMAN DÖNEMİ İBRA EDİLMEDİ Fikret Orman ve yönetiminin görevde olduğu 1Ocak 2019-12 Mayıs 2019tarihleri ve 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasının yanı sıra, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği 20Ekim 2019 tarihi ile 31 Aralık2019 tarihi arasındaki dönemler, ibra için genel kurulun oylarına sunuldu. FikretOrman ve Yönetim Kurulu,idari ve mali açıdan oyçokluğuyla ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu ise genel kurul tarafından oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.
İŞTE RAPORUN DETAYLARI
CAMİANIN uzun süredir beklediği 2009-2019 yılları arası için KPMG şirketi tarafından hazırlanan 'Özel Amaçlı Rapor'un detayları Genel Sekreter Mesut Urgancılar tarafından açıklandı. Urgancılar, raporu İçişleri Bakanlığı ve SPK'ya teslim edeceklerini ifade etti. Raporda 102.2 milyon Euro usulsüz durum olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın 10 yılına dair ortaya çıkarılan raporun detaylarında tespit edilen aksaklıklar ve istisnai durumlar şu şekilde açıklandı:
Futbol Faaliyetleri: 52 milyon 574 bin Euro,
Satın Alma ve Gider İşlemleri ile Ticari İlişkiler: 20 milyon 18 bin Euro,
İnşaat Operasyonları: 11 milyon 789 bin Euro,
Bilet ve Loca Faaliyetleri: 8 milyon 437 bin Euro,
Gayrimenkul Yatırımları Operasyonları: 5 milyon 542 bin Euro,
Basketbol ve Amatör Şube Faaliyetleri: 2 milyon 400 bin Euro,
Kartal Yuvası Faaliyetleri: 1 milyon 177 bin Euro,
Yönetici ve Personel Cari Hesapları: 258 bin Euro. Toplam 102 milyon 200 bin Euro'luk tutarın 14 milyon 920 bin Euro'luk kısmının 25 Mart 2012 tarihinden önce alınan kararlardan kaynaklandığını belirtildi.
'ALÇAKÇA BİR ŞEY'
BEŞIKTAŞ'TA ibra edilmeyen ve ihraç için disipline sevk edilen Fikret Orman basın toplantısı düzenleyip konuyla ilgili şunları söyledi: "İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibarıyla bir rapor çıktı ve biz bu raporu görmedik. Bu raporla alakalı yargı yolu somut. Bu rapor aslında kulübe daha evvel geldi, ben biliyorum. İçinden çok şey girdi, çıktı. Ortada 102-103 milyon Euro'lu bir meblağ var. Bu meblağın hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor onu da bilmiyorum. Benim geldiğim günde Beşiktaş'ta kim 100 bin Euro'yu yan yana görmüş. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Mutlulukları hep beraber yaşadığımız insanların kongrede bize sahip çıkmaması üzücü. Dava süreçleri başlayacak. Kimseden korkacak biri değilim. Kavganın bile delikanlılığı vardır. Alçakça bir şey ama umutlu olduğum şey hukuka gideceğiz."
ÇEBİ: ŞİKÂYETÇİYİM!
GENEL Kurul'da konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de hedefinde Fikret Orman yönetimi vardı. İşte satır başları:
'Paralar nerede?' dendi diye ekim ayında gittiler. Mayıs ile ekim arasında ne oldu?
En çok içerlediğim şey giderken UEFA'ya 'Biz ödeme yapmayacağız, ekimde seçim var' diye mektup yazıp borcu bize bıraktılar.
Evlerimizi ipotek verdik, gidenlerin bir lira alacağı yoktu. Alacağı olan herkes loca aldı onu da başkalarına sattı.
'Bize büyük enkaz bırakıldı' dedim ama kimsenin bir şey çaldığını söylemedim.
Kapıdan giriyorsunuz kulübün CEO'su ayrılmış. Tazminatları da ödenmiş. İçeride iki sekreter kalmış, 'Başkanım biz gitmek istiyoruz, tazminatlarımızı verin' diyor. Garibanların tazminatlarını vermemişler, kalantorların parasını ödemişler! Bu sebeple şikâyetçiyim.
Bu rapor bizim boynumuzun borcuydu. İbra edilmemek de önemli olmalı. Raporun içinde ben de varmışım. Ben 'Yokum' demedim ki... Bedeli neyse, cezası neyse ödeyeceğim.
Ceza ödememek için 'Beni ibra et' dönemi bitti.
SİNAN VARDAR GERİ DÖNDÜ!
FİKRET Orman'ın başkanlığı döneminde kulübün eski yöneticilerinden Sinan Vardar hakkında genel kurul üyeliğinden ihraç kararı alınmıştı. Vardar'ın üyeliğe alınması için Disiplin Kurulu'nda yeniden değerlendirilme yapılması amacıyla verilen önerge dün oybirliğiyle kabul edildi. Kürsüye gelerek teşekkür eden Vardar, "Futbolda hep doğruları söylemeye çalıştım. Beşiktaş'ta gördüğüm usulsüzlüklere, yanlış işlere hep karşı geldim" dedi
OYLAMADABÖYLE EL KALDIRDILAR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi tam kadro olarak Akatlar Spor Salonu'ndaydı. 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019, 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 döneminde görev yapan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için kürsüde bir masa yer aldı. Orman toplantıya katılmazken, döneminde görev yapan yöneticiler Erdal Karacan, Hüseyin Yücel ve Serkan Yazıcıoğlu kendilerine ayrılan bölümde oturdu. Başkan Çebi ve yöneticileri, Orman'ın ihracı talebine böyle el kaldırdı.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Disipline sevk makul ama… Beşiktaş'ta bir başkanın ibra edilmemesi ilk değil… Ancak uluslararası bir denetimraporunu SPK'dan özelizinle kongrede açıklanmasıbir ilk. KPMG şirketinin '102 milyon Euro'lukistisnai durum tespit edilmiştir' diye açıkladığı rapor Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. 2 yıldır gündeme gelen iddialar netlik kazanacaktır. Adalet açısından önemli ve gereklidir. Kongre salonuna ibra oylaması için eski dönemden sadece Erdal Karacan, Serkan Yazıcıoğlu ve Hüseyin Yücel'in gelip kürsüdeki yerini alması takdire şayandır. Salondayerini almayanlarkendini savunmayanlarbana göre ciddi bir iletişimhatası yapmıştır. Salonun tamamına yakının desteğini gören Ahmet Nur Çebi, aldığı ibranın yanı sıra ciddi bir güven oyu ve destekle çıkan taraf olmuştur. Üyelerin önergesi ve oyuyla eski başkan Fikret Orman'ın disiplinesevk edilmesini bu ortamdamakul karşılarım. Ama sonraki süreçte Beşiktaş'a artısı, eksisi ile hizmet etmiş bir başkanın ihraç edilmesinin uygun olmayacağını düşünüyorum.