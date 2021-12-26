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Giriş Tarihi: 26.12.2021 16:02 Son Güncelleme: 26.12.2021 16:54

Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Adana Demirspor! Balotelli'den müthiş gol -CANLI-

Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Adana Demirspor! Balotelli’den müthiş gol -CANLI-

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe, ligin formsa takımlarından Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu maçta Balotelli harika bir gol attı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Zorlu maçta Göztepe evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Son maçında Beşiktaş'a kaybeden Göztepe, son maçında Galatasaray'ı mağlup eden Adana Demirspor karşısında galibiyet almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Balotelli, uzaklardan çektiği şutla harika bir gol kaydetti. İlk yarı, Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

CANLI SKOR: GÖZTEPE 0-1 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 15' Balotelli

CANLI ANLATIM

Göztepe: İrfan, Arslanagic, Atınç, Angel, Kerim, Obinna, Soner, Berkan, Tjanic, Lourency, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Adana Demirspor'u konuk ettiği son altı resmi maçın sadece birini kazanabilen Göztepe (1B 4M), tek galibiyetini Nisan 2017'deki son karşılaşmada 1. Lig'de aldı (3-2).

-Göztepe'ye rakip olduğu son 12 resmi maçın 10'unu kazanan Adana Demirspor (1B 1M), bu galibiyetlerin dokuzunda 2+ gol sevinci yaşadı. Adana ekibi, sarı-kırmızılı rakibiyle daha önce oynadığı 14 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 4M).

-Bu sezon evinde oynadığı dokuz Süper Lig maçının altısını kaybeden ve bu mağlubiyetlerin hiçbirinde gol atamayan Göztepe, gol sevinci yaşadığı üç iç saha karşılaşmasından da puan çıkardı (2G 1B).

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Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Adana Demirspor! Balotelli'den müthiş gol -CANLI-
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