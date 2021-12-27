‘Büyücü’ kerem!

Özel hayatına çok dikkat eden, saat 21.00’den sonra dışarı adımını atmayan Kerem Aktürkoğlu, menajerini değiştirip sadece futbola odaklandı. Mükâfatını da iyi oyunuyla aldı
Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hemde ligdetakımınısırtlayan23yaşındaki kanat oyuncusu, 7gol-6 asistle Aslan'ın en iyisidurumunda. İşte geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi:
MARCAO ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarından gördüğü destekle ayağa kalktı.
ÖZEL hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda2 saatten fazlazaman geçirmiyorve en geç 21.00'deevine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor.
KAPTANI Arda Turan ve hocası FatihTerim'in tavsiyelerini dikkate alıyor.
İLK 11'in banko oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı, yönetim de sözleşmesiniuzatıp zam yapıncakafası rahatladı.
AVRUPA'DAN kendisini takip eden kulüplerle ilgilenmedi. Menajerinideğiştirdi ve sadece futboluna konsantre oldu.
FLORYA'DA idmanlardan sonra yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını saha içinde aldı.
KİŞİSEL gelişimini aksatmadı. Boş zamanlarında Harry Potter kitaplarını okuyup, filmlerini izledi. Son Antalyaspormaçında attığı golü'Büyücü' hareketiylekutladı.
BİR AYLIK ACİL GOLCÜ ARANIYOR
Aslan, Diagne-Mohamed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Mohamed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta (Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) yok. Bitiricilik sorunu olan HalilDervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan VedatMuriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecekolan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.
12 SEZONUN EN KÖTÜSÜ G.Saray ilk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı. Deneyimli teknik adam, G.Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.