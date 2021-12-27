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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:10 Son Güncelleme: 27.12.2021 14:21

Göztepe'nin dinamosu: Obinna Nwobodo

İHA
Göztepe’nin dinamosu: Obinna Nwobodo

Göztepe’nin başarılı defansif orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların takdirini topladı.

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon başında Macaristan'ın Ujpest takımından 3 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, bu maçlarda 2 bin 433 dakika süre almış ve 2 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise şu ana kadar 18 maçta forma giyen Nwobodo, söz konusu maçlarda 1534 dakika sahada kaldı. 1 kez kırmızı kart ve 1 kez de sarı kart cezasından dolayı 2 maçı kaçıran başarılı orta saha oyuncusu, kalan tüm maçlara ilk 11'de başladı.

TRİBÜNLERDE "OBINNA" TEZAHÜRATLARI
Başarılı oyuncu, son olarak dün oynanan Adana Demirspor maçında gösterdiği performansla takdir topladı. Maç boyunca 53 pas, 4 kilit pas ve 4 başarılı uzun pas atan Obinna, girdiği 12 mücadelenin 8'inde topu kazandı. 25 yaşındaki oyuncu, takımının attığı golde ise rol sahibi oldu. 78. dakikada orta sahada topla buluşan Obinna, 3 rakibinin arasından sıyrılarak topla birlikte ceza sahasına girdi ve rakip savunmayı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Adana Demirsporlu Rassoul'un hatasıyla Göztepe, beraberliği yakaladı. Maç 1-1 bitmesine rağmen maçın sonunda Göztepe tribünleri "Obinna" tezahüratları yaparak Nijeryalı oyuncuyu başarılı performansından dolayı kutladı.

TÜM GÖZLER TRANSFERDE OLACAK
Göztepe'de gözler transferlere çevrildi. Sezon başında yaptığı takviyelerle taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak Yılport Samsunspor maçının ardından kolları sıvayacağı bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro ile bir araya gelecek kurmayların, Sırp çalıştırıcıdan geniş çapta bir rapor isteyeceği bildirildi. Yönetimin en az 4 transfer yapması beklenirken, mevkilerin forvet, kanat, orta saha ve sol bek olacağı öğrenildi.

Son olarak Nijeryalı golcü Brown Ideye ile resmen yollarını ayıran sarı-kırmızılıların ikinci yarı öncesi bazı futbolcularla da vedalaşacağı kaydedildi. Maestro ise transferde tek yetkili kişinin kendisi olmadığını söyledi. Yönetimle bu konuda görüşeceklerini belirten Maestro, "Göztepe'de transfer için benim dışımda mecralar da var. Bu takıma takviye yapılmazsa biz yolumuza mevcut oyuncularla devam ederiz ve iyi işlere imza atarız. Ancak transfer yapılırsa aramıza katılacak arkadaşlarımız da bizlere iyi katkı verecektir" diye konuştu.

Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden mutlaka kaliteli transferlerin yapılması gerektiği görüşünde birleşip, Başkan Sepil'e çağrıda bulundu.

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Göztepe'nin dinamosu: Obinna Nwobodo
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