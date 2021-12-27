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Giriş Tarihi: 27.12.2021

‘Kara liste’ şoku!

‘Kara liste’ şoku!
Fenerbahçe taraftarları dün büyük bir şokla karşılaştı. Yeni Malatyaspor maçına giden bazı sarı-lacivertli futbolseverler, kombinelerinin bloke edildiğini gördü. Sosyal medyada bu olay en çok konuşulan konular arasına girerken taraftarlar, uygulamayı Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığını iddia etti. Tepkilerin artmasının ardından blokeli taraftarlar, ilk yarı oynanırken bu maç için geçerli olmak kaydıyla stada girebildi. Ayrıca bazı kişiler, bilet transfer etmek istedikleri futbolseverlere bu işlemi gerçekleştiremediklerini, "Bu müşteri kara listede bulunmaktadır" yazısıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Özel misafiri olan Min-Jae sakatlandı
Fenerbahçe'nin başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae'yi üç Güney Koreli futbolsever tribünden destekleyip, pankart açtı. Ancak Min-Jae sakatlanınca oyunu tamamlayamadı ve 80. dakikada yerini Tisserand'a bırakmak zorunda kaldı.

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‘Kara liste’ şoku!
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