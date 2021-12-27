‘Kara liste’ şoku!

Fenerbahçe taraftarları dün büyük bir şokla karşılaştı. Yeni Malatyaspor maçına giden bazı sarı-lacivertli futbolseverler, kombinelerinin bloke edildiğini gördü. Sosyal medyada bu olay en çok konuşulan konular arasına girerken taraftarlar, uygulamayı Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığını iddia etti. Tepkilerin artmasının ardından blokelitaraftarlar, ilk yarı oynanırkenbu maç için geçerli olmak kaydıylastada girebildi. Ayrıca bazı kişiler, bilet transfer etmek istedikleri futbolseverlere bu işlemi gerçekleştiremediklerini, "Bu müşteri karalistede bulunmaktadır" yazısıyla karşılaştıklarını ifade etti.
Özel misafiri olan Min-Jae sakatlandı
Fenerbahçe'nin başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae'yi üç Güney Koreli futbolsever tribünden destekleyip, pankart açtı. Ancak Min-Jae sakatlanınca oyunu tamamlayamadı ve 80. dakikada yerini Tisserand'a bırakmak zorunda kaldı.