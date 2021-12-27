Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'un konuğu Sivasspor (CANLI)
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:35

Kayserispor'un konuğu Sivasspor (CANLI)

Kayserispor’un konuğu Sivasspor CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu karşılaşma, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arıyor.

Son 3 maçını kazanamayan Kayseri temsilcisi ise evinde galip gelerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI | Kayserispor - Sivasspor

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Kemen, Campanharo, Emrah, Mustafa, Thiam, Gavranovic.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem Atakan, Kayode, Pedro, Yatabare.

EN ÇOK OKUNANLAR

Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'un konuğu Sivasspor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA