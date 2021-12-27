Kayserispor'un konuğu Sivasspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arıyor.
Son 3 maçını kazanamayan Kayseri temsilcisi ise evinde galip gelerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.
CANLI | Kayserispor - Sivasspor
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Kemen, Campanharo, Emrah, Mustafa, Thiam, Gavranovic.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem Atakan, Kayode, Pedro, Yatabare.