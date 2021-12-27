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Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:46 Son Güncelleme: 27.12.2021 19:07

SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Mostafa Mohamed'in bonservisini alındı...

SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Mostafa Mohamed’in bonservisini alındı...

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Mısırlı golcünün sözleşme detayları haberimizde...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı. Mısırlı golcü, 2025 yılına kadar sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 için 1 milyon dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."

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SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Mostafa Mohamed'in bonservisini alındı...
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