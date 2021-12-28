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Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:05 Son Güncelleme: 28.12.2021 16:09

Bertolacci'den sürpriz karar! Süper Lig ekibine imza attı

AA
Bertolacci’den sürpriz karar! Süper Lig ekibine imza attı

Süper Lig ekibi Kayserispor, flaş bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Karagümrük formasıyla başarılı bir grafik çizen İtalyan futbolcu Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, kulüpler de transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ligin ikinci yarısı için yoğun mesai harcayan ekiplerden biri olan Kayserispor, flaş bir isme imza attıdı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.

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Bertolacci'den sürpriz karar! Süper Lig ekibine imza attı
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