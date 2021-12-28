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Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:39

Dominic Thiem Avustralya Açık'ı kaçıracak

AA
Dominic Thiem Avustralya Açık’ı kaçıracak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvasına Avustralya Açık ev sahipliği yapacak. Avusturyalı Dominic Thiem, sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak.

Avusturyalı Dominic Thiem, sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak.

Thiem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Takımımla tüm koşulları değerlendirerek turnuva takvimimde değişiklik yapmaya karar verdik. Harika kalabalıklar önünde unutulmaz maçlar oynadığım ve birçok anı biriktirdiğim Melbourne'deki Avustralya Açık'ta bu yıl oynamayacağım. Sezona gelecek ay sonu Arjantin'deki turnuvayla başlayacağım. Avustralyalı taraftarları özleyeceğim ama 2023'te tekrar döneceğim." ifadelerini kullandı.

Tek erkekler klasmanında 15. sırada bulunan 28 yaşındaki Thiem, sakatlığı sebebiyle hazirandan bu yana kortlardan uzak kalmıştı. Geçen sene ABD Açık'ta şampiyon olan eski dünya 3 numarası Thiem, Avustralya Açık'ta ise final oynamıştı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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Dominic Thiem Avustralya Açık'ı kaçıracak
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