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Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:26 Son Güncelleme: 28.12.2021 14:27

Mert Çetin transferi kızıştı! Trabzonspor'a 2 Fransız rakip

DHA
Mert Çetin transferi kızıştı! Trabzonspor’a 2 Fransız rakip

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, başarılı stoperi Edgar Ie'nin sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başlayan bordo-mavili ekibin listesindeki isimlerden biri Mert Çetin. Ancak milli stopere Fransa'dan 2 talip çıktı.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Fransa Lig 1 ekipleri talip oldu.

2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den de Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.

Özellikle Edgar Ie'nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan Çetin'in ismi sezon başı Trabzonspor ve Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

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Mert Çetin transferi kızıştı! Trabzonspor'a 2 Fransız rakip
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