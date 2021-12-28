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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Mohamed’le 2025’e!

Mohamed’le 2025’e!

G.Saray, Mısırlı forvetin bonservisini aldığını açıkladı. Zamalek’e 4 milyon dolar, 1 Temmuz’da ödenecek. Mostafa önümüzdeki 3 sezonda toplam 3 milyon 100 bin dolar alacak

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu da aldı… Sarı-kırmızılılar, Mısırlı forvetin sözleşmesinde yazan 4 milyon dolarlık opsiyonu kullandığını Zamalek kulübüne bildirdi ve bu rakamı 1 Temmuz 2022 tarihinde ödeyeceğini KAP'a açıkladı. 24 yaşındaki futbolcuyla da 2025'e kadar kontrat yapıldı. Anlaşmaya göre Mostafa Mohamed gelecek sezon 900 bin dolar, 2023-24'te 1 milyon dolar ve 2024- 25 sezonunda da 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacak. Yıldız futbolcunun bu sezonki maaşı ise 725 bin dolardı.

'SÖZ VERİYORUM'
İmzanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed, taraftarlara mesaj gönderdi. 24 yaşındaki santrfor, "Buraya geldiğimden beri gerçekten evim gibi hissediyorum. Galatasaray gibi büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu takıma hizmet edeceğim. Taraftarımıza gerçekten güzel bir şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Onun için ben buradan herkese söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARIDA KAPTAN ESECEK
Boey ve kaptan Arda Turan sezonun 2. yarısında görev yapmak için var güçleri ile çalışıyor. Kupadaki Denizli maçından sonra 5 gün devre arası izni yapacak Galatasaray'da Boey-Arda ikilisi bu süreçte ekstra idmanlarla fiziksel açıklarını kapatacak...

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Mohamed’le 2025’e!
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