Yargıtay beraatleri onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza ”Futbolda Şike” davasında eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraat kararlarını onadı
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "Futbolda Şike" davasında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı. Daire, 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan sanıklar Yıldırım, Başak, Ekşioğlu ve Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı, Trabzon Kulübü Derneği'nin temyiz istemini karara bağladı. Daire, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraatleri oy birliğiyle onadı. Yargıtay'ın kararında, iletişimin tespiti kararlarının ardından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ancak Yıldırım'ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği belirtildi. Kararda, bu nedenle iletişimin tespiti kararlarının, suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Kararda, "Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Ekşioğlu'nun şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir" denildi.
Zaten bizimdi, bizimle kalacak F.BAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, karar sonrası FBTV'de açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Gaz yedik, dayak yedik, aşağılandık ama yılmadık. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği gündür. İyi olanlar, hak edenler, hakkı yenenler kazanmıştır. Şimdi hesap zamanı. Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız şart. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Süper Lig 2010/2011 Şampiyonluk Kupası, Fenerbahçe taraftarı için tarihteki en değerli kupadır. Bu kupa bizimdir. Zaten bizimdi, bizimle kalacak."