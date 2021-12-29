Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi! Francesco Farioli geri dönüyor...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz'ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.
FARIOLI SESLERİ
Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin düşünüldüğü öğrenildi.
32 yaşındaki İtalyan teknik adam, geçen sezon Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmıştı.