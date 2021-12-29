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Giriş Tarihi: 29.12.2021 19:16 Son Güncelleme: 29.12.2021 19:25

Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi! Francesco Farioli geri dönüyor...

DHA
Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi! Francesco Farioli geri dönüyor...

Aytemiz Alanyaspor'da son haftalarda alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe Francesco Farioli’nin gelmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz'ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

FARIOLI SESLERİ

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin düşünüldüğü öğrenildi.

32 yaşındaki İtalyan teknik adam, geçen sezon Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmıştı.

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Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi! Francesco Farioli geri dönüyor...
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