Büyük umutlarla geldi! Fenerbahçe’de Burak Kapacak ilk maçına çıktı...

BURAK KAPACAK BU SEZON İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı. İlk kez 11'de görev yapan Burak Kapacak'a sezon başından beri hiç şans verilmemesi sebebiyle taraftarlar, teknik heyete yoğun tepki göstermişti. Burak, daha önce yedekler arasında yer almış ancak hiç oynatılmamıştı.