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Giriş Tarihi: 29.12.2021

‘Hesap verme vakti’

‘Hesap verme vakti’

Eski başkan Aziz Yıldırım ve arkadaşları: “Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz”

F.Bahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici arkadaşları İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan ve Tamer Yelkovan, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin haklarındaki beraat kararını onamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. "Büyük Fenerbahçe taraftarı ve Yüce Türk Milleti'ne" hitabıyla başlayan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Evrensel hukukun temel ilkelerine aykırı bir biçimde 10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız 'Masumiyetimiz' Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillenmiş oldu. Tutuklandığımız ilk günden beri yanımızda olanları hayatımızın en değerli anıları içinde daima yaşatacağız. Dokunma yanarsın tehdidi ile arkasına bakmadan çekip gidenleri asla unutmayacağız. Şimdi F.Bahçe'ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz!"

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