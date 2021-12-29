Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Menemenspor'da Gomis geldi, Rasheed resmen gitti
Giriş Tarihi: 29.12.2021 13:11

Menemenspor'da Gomis geldi, Rasheed resmen gitti

DHA
Menemenspor’da Gomis geldi, Rasheed resmen gitti

Spor Toto 1'inci lig ekibi Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Honore Gomis'i transfer etti. Türkiye'de daha önce Hatayspor ve 2 sezon Ümraniyespor formalarını giyen, sezonun ilk yarısını boşta geçiren 25 yaşındaki futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 21 puanla 15'inci basamakta tamamlayan Nasadoge Menemenspor, ara transferde eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Türkiye'de daha önce Hatayspor ve 2 sezon Ümraniyespor formalarını giyen, sezonun ilk yarısını boşta geçiren 25 yaşındaki futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

Menemenspor'un Kocaelispor'a transferi için daha önceden anlaşmaya vardığı İbrahim Akanbi Rasheed de resmen takımdan ayrıldı. Son 2.5 sezondur Menemen'de oynayan 22 yaşındaki forvet, bu yıl 14 maçta 4 gol atıp, transferi gerçekleştikten sonra son 3 maçta forma giymedi.

ELENMEYİ KAFAYA TAKMADI

Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a elendi. Rakibine deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Cenk Laleci, elendikleri için üzüldüklerini ancak ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi. Takımının Hatayspor karşısında iyi bir mücadele sergilediğini belirten Laleci, "Kupada sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz de sahaya kazanmak için çıktık. Elensek de oyuncularımı kutluyorum. Bizim için en önemli durum bir an önce ligde üst sıralara çıkmak. Devre arasına girdik. Transfer çalışmalarımız başlıyor. İkinci yarıya çok daha güçlü girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Yerli aşı TURKOVAC'da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Aileden ilk açıklama geldi...
SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor
Ünlü çiftin başı belada! Takıntılı alacaklı tatilde bile nefes aldırmadı
Vahşi cinayette video detayı! Ölmeden yarım saat önce eşine...
Markette fiyatlar kademeli inecek
SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022'nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu
Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemenspor'da Gomis geldi, Rasheed resmen gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA