Rakamlarla Beşiktaş’ın ilk yarı performansı! Josef ve Batshuayi...

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef ilk yarıdaki 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımı adına en çok sahada kalan isim oldu. Valentin Rosier bin 432, Domagoj Vida bin 370, Ersin Destanoğlu bin 350 ve Rachid Ghezzal de bin 346 dakikayla istikrar yakalayan isimler olarak dikkati çekti.