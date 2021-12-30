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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:18 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:25

Barcelona'da Kovid-19 sayısı 10'a yükseldi

AA
Barcelona’da Kovid-19 sayısı 10’a yükseldi

Barcelona'da 3 futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı. Böylelikle koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ATLETICO'DA DA 5 VAKA VAR
Atletico Madrid'de ise 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

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Barcelona'da Kovid-19 sayısı 10'a yükseldi
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