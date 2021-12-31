Ara transfer dönemi yaklaşıyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Adı bir ara Chelsea ile anılan Attila Szalai için Napoli ısraraı devam ediyor.
Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Macar stoper Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla devlerin dikkatini çekmişti. Napoli, ısrarla istediği 23 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
İtalyan medyasında da geniş yankı bulan bu transfer gelişmesi için pazarlıkların başladığı bildirildi. Kanarya, genç oyuncu için 20 milyon Euro gelir beklerken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
SÖZLEŞMESI 2025'E KADAR
Transferi hakkında Türkiye Kupası'nda oynanan Afyon maçından sonra açıklama yapan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım" demişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Szalai'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
'2011 SÜPER KUPA FİNALİNİ OYNATIN'
Fenerbahçe, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike davası"nda verilen beraatleri onamasının ardından ilk adımı attı. Sarı-lacivertli kulüp TFF'ye bir dilekçe göndererek 2011 Süper Kupa Finali'nin oynanması talebinde bulundu. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "2010- 2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe'miz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini istiyoruz." Şimdi gözler TFF Yönetim Kurulu'na çevrildi. Yönetim Kurulu, Hukuk Kurulu'ndan alacağı görüş sonrası kararı yönetimde oylamaya sunacak. Toplantı haftaya yapılacak.
MESUT, BAŞKAN OLUYOR
TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'nin başkanı Fatih Özcan geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den dünyaca ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı. Bu ismin Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil olduğu iddia edildi. Futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak isteyen Özil'in, bu konuda araştırma yaptığı öğrenildi.