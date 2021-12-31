'2011 SÜPER KUPA FİNALİNİ OYNATIN'

Fenerbahçe, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike davası"nda verilen beraatleri onamasının ardından ilk adımı attı. Sarı-lacivertli kulüp TFF'ye bir dilekçe göndererek 2011 Süper Kupa Finali'nin oynanması talebinde bulundu. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "2010- 2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe'miz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini istiyoruz." Şimdi gözler TFF Yönetim Kurulu'na çevrildi. Yönetim Kurulu, Hukuk Kurulu'ndan alacağı görüş sonrası kararı yönetimde oylamaya sunacak. Toplantı haftaya yapılacak.