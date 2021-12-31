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Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:25 Son Güncelleme: 31.12.2021 21:30

Bandırmaspor kupada iddialı! "Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz"

AA
Bandırmaspor kupada iddialı! Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselmenin mutluluğu yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'u kupadan eleyeceklerine en başından beri inandıklarını ve bunu başardıklarını anlatan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, "Kupada, önümüzdeki turda Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz." dedi.

Kulübün basın sözcüsü Özel Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek son 16 takım arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor'u kupadan eleyeceklerine en başından beri inandıklarını ve bunu başardıklarını anlatan Aydın, "Kupada, önümüzdeki turda Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz." diye konuştu.

Aydın, hem Spor Toto 1. Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirterek, "Çok değerli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Hepimiz, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çok kaliteli ve başarıya inanmış bir teknik ekibimiz var. Ahlaklı, dürüst ve kenetlenmiş bir futbolcu kadromuz bulunuyor ancak bu yetmiyor. Bandırmaspor'a tüm Bandırma'nın sahip çıkması gerekiyor. Bandırma'daki stadımızda maçlarımıza en çok 2 bin seyircinin gelmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçını Bandırma'da Altaş Denizlispor ile oynayacaklarını dile getiren Aydın, "Rakibimiz küme düşme hattında yer alıyor. Biz ise zirve için mücadele ediyoruz. Çok zor bir 90 dakika olacak ancak bu maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bandırmaspor kupada iddialı! "Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz"
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