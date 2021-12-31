Bandırmaspor kupada iddialı! "Fenerbahçe ile eşleşmek istiyoruz"

Aydın, hem Spor Toto 1. Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirterek, "Çok değerli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Hepimiz, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çok kaliteli ve başarıya inanmış bir teknik ekibimiz var. Ahlaklı, dürüst ve kenetlenmiş bir futbolcu kadromuz bulunuyor ancak bu yetmiyor. Bandırmaspor'a tüm Bandırma'nın sahip çıkması gerekiyor. Bandırma'daki stadımızda maçlarımıza en çok 2 bin seyircinin gelmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçını Bandırma'da Altaş Denizlispor ile oynayacaklarını dile getiren Aydın, "Rakibimiz küme düşme hattında yer alıyor. Biz ise zirve için mücadele ediyoruz. Çok zor bir 90 dakika olacak ancak bu maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.