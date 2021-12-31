Beşiktaş çifte kupalı yılı kötü bitirdi

FİKRET ORMAN İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Kulübü yılın son günlerini idari ve mali genel kurul toplantılarıyla geçirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayan 2019 ve 2020 idari ve mali genel kurul toplantıları 25 ile 26 Aralık'ta gerçekleştirildi. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen 2019 idari ve mali genel kurulunda eski başkan Fikret Orman ve yönetimi üyeler tarafından ibra edilmedi.

2021'DE 56 MAÇ OYNADI

Beşiktaş, 2021 yılında toplam 56 maça çıktı. Bunların 30'unu galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, ayrıca 9 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 2021'de 45 maça çıkan Beşiktaş 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgiyle yılı tamamladı. Avrupa kupalarında yıl içindeki 6 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçı ise kazandı.

2021 yılında toplam 101 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 75 gol gördü.