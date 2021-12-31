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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Zirveden Piatek çıktı

MEHMET ÖZCAN
Zirveden Piatek çıktı

Diagne’nin sakatlığı, Mostafa Mohamed’in de Afrika Kupası’na gidecek olması sonrasında Galatasaray yönetimi, Polonyalı santrfor için düğmeye bastı

Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'na da havlu atan Galatasaray'da fatura hücum hattına kesildi. Pozisyona girmekte zorlanmayan sarı-kırmızılı takım, kaçırdığı gollerin bedelini ağır ödedi. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen son görüşmede forvet takviyesine karar verildi. Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den sonra Afrika Kupası'na gidecek Mohamed'den yoksun sezonun 2. yarısına başlayacak olan G.Saray'da Halil'in ise son vuruşlarda yeterli görülmüyor. 9 numara arayışlarına başlayan Aslan'ın listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek bulunuyor. Hertha Berlin'de bu sezon 10 maçta 1 gol atabilen Polonyalı forvetin yarım sezonluk maliyeti 1.5 milyon Euro.

İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR
Alman kulübü, geçen sene 24 milyon Euro yatırım yaptığı Polonyalı golcünün bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar kiralama formülü ile Hertha Berlin'i ikna etmeye çalışacak. 26 yaşındaki Piatek'in de Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu öğrenildi.

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Zirveden Piatek çıktı
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