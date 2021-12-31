Zirveden Piatek çıktı

Diagne’nin sakatlığı, Mostafa Mohamed’in de Afrika Kupası’na gidecek olması sonrasında Galatasaray yönetimi, Polonyalı santrfor için düğmeye bastı
Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'na da havlu atan Galatasaray'da fatura hücum hattına kesildi. Pozisyona girmekte zorlanmayan sarı-kırmızılı takım, kaçırdığı gollerin bedelini ağır ödedi. Başkan BurakElmas ve teknik direktörFatih Terim arasında gerçekleşenson görüşmedeforvet takviyesine kararverildi. Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den sonra Afrika Kupası'na gidecek Mohamed'den yoksun sezonun 2. yarısına başlayacak olan G.Saray'da Halil'in ise son vuruşlarda yeterli görülmüyor. 9 numara arayışlarına başlayan Aslan'ın listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek bulunuyor. Hertha Berlin'de busezon 10 maçta 1 gol atabilenPolonyalı forvetin yarım sezonlukmaliyeti 1.5 milyon Euro.
İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR
Alman kulübü, geçen sene 24 milyon Euro yatırım yaptığı Polonyalı golcünün bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar kiralama formülü ile Hertha Berlin'i ikna etmeye çalışacak. 26yaşındaki Piatek'in de Galatasaray'agelmeye istekliolduğu öğrenildi.