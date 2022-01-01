Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Arsenal'ı 90+3'te geçti
Giriş Tarihi: 1.1.2022 17:27

Manchester City, Arsenal'ı 90+3'te geçti

Manchester City, Arsenal’ı 90+3’te geçti

Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City deplasmanda Arsenal'ı 90+3'te Rodri'nin attığı golle 2-1 mağlup etti. City bu galibiyetle üst üste 11. maçını kazanırken, Arsenal ise 4 maç sonra mağlup oldu. Maçın diğer golleri Saka ve Riyad Mahrez'den geldi.

Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City deplasmanda Arsenal ile karşılaştı. Ligde üst üste 10 maçını kazanan Manchester City, son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Arsenal karşısında bir hayli zorlandı.

31. dakikada sahneye çıkan Bukayo Saka attığı golle Arsenal'ı devreye 1-0 önde götürdü. 57'de penaltıda topu ağlara gönderen Riyad Mahred, City adına durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Arsenal'da Gabriel rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Rodri, Manchester City'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla City 53 yaparken, Arsenal ise 35 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Son dakika haberi | Depozito uygulaması bugün başlıyor: İşte depozito ücretleri
İslam’ı teröre böyle alet ettiler! İşte PKK'nın sözde Diyanet İşleri Başkanı
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: Ekipler gözaltına aldı
TURKOVAC'tan son dakika haberi: Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili
Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı, o kadın konuştu: Para ile sustururuz dediler
Kripto para faciasından bir acı haber daha! Eşini öldürüp intihara kalkışmıştı...
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu helyumla ölmüştü! 'İntihar mı, cinayet mi?' sorusu yanıt buldu
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Arsenal'ı 90+3'te geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA