Manchester City, Arsenal’ı 90+3’te geçti

Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City deplasmanda Arsenal ile karşılaştı. Ligde üst üste 10 maçını kazanan Manchester City, son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Arsenal karşısında bir hayli zorlandı.

31. dakikada sahneye çıkan Bukayo Saka attığı golle Arsenal'ı devreye 1-0 önde götürdü. 57'de penaltıda topu ağlara gönderen Riyad Mahred, City adına durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Arsenal'da Gabriel rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Rodri, Manchester City'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla City 53 yaparken, Arsenal ise 35 puanda kaldı.