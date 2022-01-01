Önder Karaveli imzayı atıyor!

Beşiktaş, sezonu mevcut teknik ekiple tamamlayacak. 47 yaşındaki hocanın yıllık 100 bin TL olan ücreti iyileştirilecek. Takımın performansına göre bir sene daha görevde kalma durumu da söz konusu
Sergen Yalçın'ın yerine bir süre arayışlarda bulunan Beşiktaş yönetimi çok sayıda teknik adamla görüşmüş, Bruno Pinheiro'yu da takımın başına getirmenin eşiğine gelmişti. Bu süreçte U19 tekniksorumlusu olan Önder Karaveli'yeemanet edilen Beşiktaş'ın performansıiyileşme gösterdi ve kötügidişat durduruldu. Takımın başında çıktığı 4 lig, 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, yönetimin de taraftarın da gönlüne girdi.
GEÇİCİYDİ KALICI OLDU
Geçici olarak görev verilen 47 yaşındaki hocanın, sezon sonuna kadar takımın başında olması büyük ölçüde netleşti. Yöneticiler, sonuçlardan bağımsız olarakKaraveli ile yola devam edeceklerinibelirttiler. Deneyimli çalıştırıcı ile Süper Kupa'nın ardından İstanbul'a dönüşte resmi imzaların atılması bekleniyor. Karaveli'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve göstereceği performansa göre 1 yıl daha kontrat yapılabileceği ifade edilirken. yıllık 100 bin TL olan maaşının iyileştirilerek yukarı çekileceği kaydedildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ADEM LJAJİC'İ İSTİYOR
Beşiktaş'ın gönderip, mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turunculacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında. 30 yaşındaki 10 numara, Bologna ve Genoa'nın da gündeminde.
VİDA, KATAR'DA SAHADA
Beşiktaş'ta son haftaların tartışmalı isimleri arasında yer alan Domagoj Vida, Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında görev almamıştı. Bu durum, yıldız futbolcunun formsuzluğuna yorulurken gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı. Vida'nın ağrıları nedeniylekadroya alınmadığı ancak5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor'akarşı oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahada olacağı belirtildi.
KARTAL'DA 1 FUTBOLCU KOVİD-19'A YAKALANDI
Beşiktaş'ta bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "5 Ocak 2022'de Katar'da Antalyaspor ile oynayacağımız Süper Kupa finali öncesinde takımımıza Kovid- 19 testi uygulanmıştır. Bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon vetedavi süreci başlamıştır" denildi.