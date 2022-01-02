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Giriş Tarihi: 2.1.2022 16:53

Marius Sumudica'dan transfer sözleri: "4 oyunuc ile anlaştık"

İHA
Marius Sumudica’dan transfer sözleri: 4 oyunuc ile anlaştık

Kendine ait sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtlayan Rumen Teknik adam, başka takımlara gideceği söylentileri çıkan Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar'ın takımda kalacağını belirterek, "Birçoğunuz bu soruları soruyorsunuz, bu yüzden benden net bir cevap duymanızı istiyorum. Adem Büyük ve Sadık takımımda görmek istediğim oyuncular. Onlarla görüştüm, kalacaklarına söz verdiler, ben de Malatya'dan ayrılmayacağıma söz verdim" dedi.

"TAKIMI BİRLİKTE KURTARMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak ligde son sırada bulunmalarının transfer çalışmalarını da etkilediğini ifade eden Sumudica, "Takımı birlikte kurtarmak istiyoruz. Şu anda oyuncuları Malatya'ya katılmaya ikna etmek için elimden geleni yapıyorum. Dün ve bugün bile bazı oyuncularla konuştum, onlardan gelip takımın tehlikeli bölgeden çıkmasına yardım etmelerini istedim. Kolay değil, masada sonuncuyuz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR 4 OYUNCU İLE ANLAŞTIK"

Şuana kadar 4 oyuncu ile transfer konusunda anlaştıklarını ve Malatya'ya gelerek Malatyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sumudica, 3 oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra yılbaşı iznine ayrılan sarı siyahlı takımın yarın Malatya da topbaşı yaparak ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

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Marius Sumudica'dan transfer sözleri: "4 oyunuc ile anlaştık"
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