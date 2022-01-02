Marius Sumudica'dan transfer sözleri: "4 oyunuc ile anlaştık"

"TAKIMI BİRLİKTE KURTARMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak ligde son sırada bulunmalarının transfer çalışmalarını da etkilediğini ifade eden Sumudica, "Takımı birlikte kurtarmak istiyoruz. Şu anda oyuncuları Malatya'ya katılmaya ikna etmek için elimden geleni yapıyorum. Dün ve bugün bile bazı oyuncularla konuştum, onlardan gelip takımın tehlikeli bölgeden çıkmasına yardım etmelerini istedim. Kolay değil, masada sonuncuyuz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR 4 OYUNCU İLE ANLAŞTIK"

Şuana kadar 4 oyuncu ile transfer konusunda anlaştıklarını ve Malatya'ya gelerek Malatyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sumudica, 3 oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra yılbaşı iznine ayrılan sarı siyahlı takımın yarın Malatya da topbaşı yaparak ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

