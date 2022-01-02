Mohamed’e yakın takip

Sarı-kırmızılı yönetimin bonservisini aldığı 24 yaşındaki oyuncuyu radarında tutan İtalyan temsilcisi Atalanta ile Fransız ekipleri, transfer için Mısır Milli Takımı altında sergileyeceği performansı bekliyor
Galatasaray, yıldızları Marcao ve Kerem için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed. Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır MilliTakımı Teknik DirektörüQueiroz de Mohamed'i,Salah'la birlikte oynatmayıplanlıyor.
BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ
Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransızlar yakından takip edecek. Turnuvaöncesi Mohamed'inbonservisini alan yönetim,toplam 6 milyondolar yatırımyaptığı 24 yaşındakiMısırlı 9 numaraiçin yüksek tekliflerbekliyor. Mohamed sezon başında Bordeaux'un kapısından dönmüştü.
KALEYE İKİ ADAY
G.Saray'da kaleci adayı sayısı 2'ye indi. Yönetim, Sinan Bolat-Okan Kocuk ikilisinden birini transfer edecek. Sarıkırmızlılar, Gent'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Sinan'a bonservis vermek istemiyor. Giresun cephesi ise sezon başında kiraladığı Okan'ı kaleci takviyesi yapmadan geri göndermeye yanaşmıyor.
'AYRILIK YOK' MESAJI
Ailesiyle yeni yıl pozunu paylaşarak 2022'de 3. kez baba olacağını duyuran Muslera, sözleşmesinin anlaşmalı olarak feshedileceği iddialarını ise "2024'e kadar kalmak için ne kadar güzel bir şehir... Belki de daha fazlası..." sözleri ile yalanladı.
POTADA KOVİD PATLAMASI!
G.Saray'ın kadın basketbol takımında 6 oyuncunun Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılıların ligdeki iki maçı de ertelendi. F.Bahçe'nin kadın basketbol takımında da 2 vaka tesbit edildi. Anadolu Efes'te ise 7 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişi virüse yakalandı.