Bilic umudu

Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde olan Slaven Bilic’ten haber bekliyor. Löw ve Jesus’tan sonuç alamayan Kanarya’nın B planı ise yerli teknik adamlar
Hoca arayışlarına devam eden F.Bahçe'de koltuğa en yakın isim Slaven Bilic… Sezon başında da temas kurulan, Pereira'nın ayrılığı sonrası da tekrar iletişime geçilen Hırvatteknik adama teklif götüren sarı-lacivertliler, gelecek habere odaklandı. Bu hafta her şeyin netleşmesi beklenirken, masada İsmail Kartal ve Okan Buruk'un ismi de var. Kanarya, Bilic'ten kötü haber gelmesi halinde sezon sonuna kadar eskiteknik direktörü İsmailKartal'ı takımın başınagetirmeyi planlıyor. Alternatif ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk… Daha önce Joachim Löw ve Jorge Jesus ile de görüşülmüş ancak sonuç alınamamıştı.